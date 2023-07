Prime Day Knaller: Bis zu 39% Rabatt auf Xiaomi-Produkte

Xiaomi lockt während des Amazon Prime Days mit einer großen Auswahl an Produkten, die mit Rabatten von bis zu 39 Prozent erhältlich sind.

Die Angebote gelten vom 11. bis 12. Juli 2023 und sind im Xiaomi Brandstore auf Amazon zu finden. Zu den Highlights gehören das Redmi Note 12 mit 39 Prozent Rabatt, das Redmi 12C mit 36 Prozent Rabatt, das Redmi A2 mit 27 Prozent Rabatt, die POCO X5-Serie mit Rabatten zwischen 18 und 26 Prozent sowie der Xiaomi Robot Vacuum S12 mit 22 Prozent Rabatt.

Neben Smartphones bietet Xiaomi auch AIoT-Produkte (Artificial Intelligence of Things) zu reduzierten Preisen an. Der Xiaomi x AMG Scooter ist um 100 Euro bzw. 13 Prozent auf 649 Euro reduziert. Verschiedene Modelle des Xiaomi Robot Vacuum sind ebenfalls im Angebot, darunter der Xiaomi Robot Vacuum X10+ +Sensor mit 17 Prozent Rabatt, der Xiaomi Robot Vacuum E12 mit 12 Prozent Rabatt, der Xiaomi Robot Vacuum S10+ mit 21 Prozent Rabatt und der Xiaomi Robot Vacuum X10 mit 20 Prozent Rabatt. Für Haushalte, die einen Handstaubsauger suchen, ist der Xiaomi Hand Vacuum G9 Plus mit einem Rabatt von 14 Prozent auf 213,78 Euro erhältlich.

Auch der Xiaomi Smart TV ist am Prime Day zu reduzierten Preisen erhältlich. Der Xiaomi Smart TV 43“ P1E wird mit einem Rabatt von 33 % angeboten und kostet nur 269 Euro. Der größere Xiaomi Smart TV 50“ P1 ist um 38 Prozent reduziert und kostet jetzt 369 Euro.

Zum Xiaomi Store auf Amazon →

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

