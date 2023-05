Prime Video: Joko Winterscheidt beleuchtet in seiner „Show“ die Klimakrise

Im Juni wird es bei Prime Video die neue Doku-Serie „The World’s Most Dangerous Show“ von Joko Winterscheidt geben. Das war bereits bekannt. Nun ist auch klar, worum es darin geht.

Die exklusive Produktion für Amazon Prime Video wurde bereits im letzten Jahr bestätigt und der neue Trailer (siehe unten) soll einen Vorgeschmack auf den 7. Juni 2023 geben, dann geht es nämlich los. Worum dreht sich das Ganze? Joko Winterscheidt beleuchtet in der „Show“ die Klimakrise. Dazu heißt es:

In Joko Winterscheidt Presents: The World’s Most Dangerous Show, stellt sich Joko seinen Ängsten und der Hilflosigkeit im Umgang mit der Klimakrise. Er begibt sich auf die Suche nach Ideen, Lösungsansätzen und vor allem: Hoffnung. Doch ist es dafür nicht schon längst zu spät?

Um das herauszufinden, reist Joko an die Orte, die schon jetzt unmittelbar vom Klimawandel betroffen sind, trifft engagierte Menschen, die mit innovativen Ideen den Kampf gegen die Hoffnungslosigkeit aufgenommen haben und bekommt seine Grenzen und eigenen Widersprüche vor Augen geführt. Auf seiner bildgewaltigen, emotionalen und überraschend unterhaltsamen Reise, steht Joko vor der vielleicht größten Herausforderung seiner Karriere.

Denn trotz seiner optimistischen Herangehensweise muss Joko lernen, dass guter Wille allein nicht reicht und es keine einfachen Antworten gibt. Je tiefer er in die komplexe Thematik eintaucht, umso mehr drängt sich eine unbequeme Frage auf: Wie grundlegend muss sich unser gesellschaftliches System verändern, um die Katastrophe abzuwenden?