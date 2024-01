Prince of Persia: The Lost Crown – Erstes Update bringt zahlreiche Neuerungen

Lange Zeit stand die Prince of Persia-Reihe kaum noch im Rampenlicht der Öffentlichkeit, doch mit dem neuesten Ableger Prince of Persia: The Lost Crown meldet sich die Serie nun wieder zurück – und mit beachtlichem Erfolg.

Das Spiel hat die Presse in vielerlei Hinsicht überzeugt, und auch mein Kollege Oliver aus der Redaktion ist begeistert. Dennoch hat sich das französische Entwicklerstudio Ubisoft des Spiels noch einmal angenommen und mit einem Update zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen in das Spiel gepackt.

Was wurde verbessert?

Auf allen Plattformen wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, wie aus den Release Notes hervorgeht. So wurde speziell für die Xbox Series X die Unterstützung für die 120 FPS-Option hinzugefügt und die Spielperformance in einigen Teilen der Welt verbessert.

Darüber hinaus wurden einige Audio- und andere Fehler behoben, die Trophäenbeschriftungen und die Benutzeroberfläche verbessert und einige Quests im Spiel angepasst. Die Release Notes sind umfangreich, ich verlinke sie daher hier.

Das Update ist ab sofort auf allen Plattformen zum Herunterladen bereit. Während das Update für die Version auf der Nintendo Switch eine Größe von knapp 400 MB hat, bewegt sich die Größe des Updates auf den anderen Plattformen zwischen 1,3 und 3,4 GB.

