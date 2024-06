Prince of Persia: Ubisoft mit schlechter Nachricht zu „The Sands of Time“

Ubisoft kündigte vor etwa vier Jahren ein Remake für Prince of Persia: The Sands of Time an und wollte dieses am 21. Januar 2021 veröffentlichen. Es war sogar noch eine PS4-Ankündigung. Doch das Spiel kam nicht. Jetzt gibt es ein Lebenszeichen.

Prince of Persia: Remake kommt erst 2026

Ein Gerücht von Anfang des Jahres scheint zu stimmen, das Projekt wurde wohl komplett neu gestartet. Im Rahmen der Ubisoft Forward gab es einen Teaser zum Remake, aber mit der schlechten Nachricht am Ende: Das Spiel kommt erst 2026.

Ubisoft wollte es auch noch nicht zeigen, wir haben nur eine animierte Kerze auf dem Event gesehen. Es steht nämlich auch im Raum, dass man den Stil komplett überarbeitet hat und Prince of Persia: The Sands of Time jetzt anders aussieht.

Doch das dürfte dann ein Thema für 2025 sein, denn ich glaube nicht, dass Ubisoft das Spiel noch in diesem Jahr zeigen wird. Meine Vermutung ist, dass man sich jetzt ein Jahr zurückhält und wir das Remake erst im Spiele-Sommer 2025 sehen.

Das war übrigens der alte und erste Trailer von 2020:

