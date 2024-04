Großes PlayStation-Event kommt: Sony möchte Fans im Mai überraschen

Das PlayStation Showcase 2023 wird von vielen Fans als eines der schlechtesten PlayStation-Events eingestuft und die letzten State of Play-Ausgaben waren nett, aber es fehlt so langsam ein Ausblick, was die PlayStation Studios selbst planen.

Was plant Santa Monica Studios? Was Naughty Dog? Was kommt von Sucker Punch? Nun, da könnte es sehr bald eine Antwort geben, denn angeblich werden wir in diesem Jahr endlich Ghost of Tsushima 2 für die Sony PlayStation 5 sehen.

PlayStation-Event im Mai möglich

Womöglich zeigt uns Sony im kommenden Monat, was alles geplant ist, denn laut Jeff Grubb ist ein großes PlayStation-Event geplant. Er ist sich nur nicht sicher, ob es ein PlayStation Showcase wird, aber dafür wäre es langsam ehrlich gesagt Zeit.

Eine Möglichkeit wären auch zwei Events, erst eine kleine State of Play zum Start in den Monat, auf der man Spiele von Partnern zeigt, und dann später ein richtiges PlayStation Showcase, auf dem wir vielleicht auch die PlayStation 5 Pro sehen.

Ich bin gespannt, denn es wäre mal wieder Zeit, dass Sony zeigt, was man so alles für die PlayStation 5 geplant hat, nicht nur für Ende 2024, gerne auch eine Preview für 2025. Die Roadmap der PlayStation Studios selbst ist derzeit doch etwas leer.

PlayStation 5 Pro: Details im Video

