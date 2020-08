Problem für Sky? HBO will global angreifen

Wenn man sich das Angebot der Streaminganbieter anschaut, dann fällt bei Sky schnell auf: Man lockt die Nutzer vor allem mit den Inhalten von HBO an. Dazu gehören Hits wie Game of Thrones, Westworld, oder auch The Walking Dead.

HBO Max soll global angreifen

Doch WarnerMedia hat diese Woche beschlossen, dass man sich nun voll und ganz auf HBO Max konzentrieren möchte. Der eigene Streamingdienst für Inhalte von HBO soll in den Fokus rücken und man will jetzt global durchstarten.

Es wird nun sicher eine Weile dauern, bis die neue Strategie ausgearbeitet und umgesetzt wurde, aber zum 5-Punkte-Plan von WarnerMedia gehört auch, dass HBO Max umstrukturiert wird und man bald weltweit agieren möchte.

Verliert Sky bald die HBO-Serien?

Das dürfte bedeuten, dass wir irgendwann auch HBO Max in Europa und somit in Deutschland sehen könnten. Und das könnte bedeuten, dass WarnerMedia den Vertrag mit Sky nun vielleicht auslaufen lässt. Denn was bringt einem HBO Max in Deutschland, wenn es die Serien alle exklusiv bei Sky zu sehen gibt.

Ich glaube, dass es Sky ohne die Inhalte von HBO schwierig haben wird und ich verstehe nun, warum man mit den eigenen Serien mehr Druck macht. Für Sky wird es entscheidend sein, dass man sich nun ein eigenes Portfolio aufbaut, denn es klingt so, als ob WarnerMedia in absehbarer Zeit kein Partner mehr sein wird.

PS: Sky und WarnerMedia haben ihre Partnerschaft vor gut einem Jahr verlängert, es ist aber unklar, wie lange der Deal gilt. Wir werden in ein paar Jahren sehen, ob die Partnerschaft bestehen bleibt, oder ob WarnerMedia selbst angreift.

