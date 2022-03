ProSieben und SAT.1 übertragen Audiodeskription auch über Alexa

Nach ARD, ZDF und ARTE übertragen auch zwei Sender der Seven.One Entertainment Group, ProSieben und SAT.1, ab sofort einen Teil ihrer Live-Formate, Shows und „Blockbuster“ als Audiodeskription über Alexa.

Eine Audiodeskription des TV-Programms beschreibt dem Publikum in knappen Worten zentrale Elemente der Handlung sowie Gestik, Mimik und Dekor. ProSiebenSat.1 bietet diese Option bei einzelnen Formaten bereits über die „ProSieben AD App“ an. Mit der Anbindung der Audiodeskription über Alexa wird es für Blinde und Sehbehinderte nun einfacher, Sendungen zu verfolgen.

Abrufbar sind die Audiodeskriptionen über den Alexa-Skill ProSieben Audiodeskription, mit dem Sprachbefehl „Alexa, öffne ProSieben Audiodeskription.“ lässt sich die Übertragung starten. Alexa und das Fernsehprogramm laufen dabei parallel.

Informationen über das Programm erhalten Kunden über die Frage „Alexa, frage ProSieben Audiodeskription, wann läuft [Name der Sendung] wieder?“. Falls aktuell kein Programm mit Audiodeskription angeboten wird, können sich Kunden über den Skill auch automatisch an die nächste Ausstrahlung erinnern lassen.

Den glamourösen Startpunkt für den Alexa-Skill der Seven.One Entertainment Group stellt der Tag der Oscar-Verleihung dar, die somit zum ersten Mal auch für blinde und sehbehinderte Menschen live erlebbar wird. Auftakt am 27. März 2022 macht um 20:15 Uhr die Erstaustrahlung des Blockbusters “Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers”. Ab 23:15 Uhr beginnt die glamouröse Oscar-Nacht mit der Red Carpet Show und anschließend der Verleihung. Weitere Formate sind in den nächsten Wochen „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“, „The Masked Singer“ und „Joko und Klaas gegen ProSieben“.