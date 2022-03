Amazon Alexa hört jetzt auch auf Ziggy

Amazon hat letztes Jahr eine neue Stimme und ein neues Codewort für Alexa eingeführt, allerdings zum Start wie so oft exklusiv in den USA. Die neue Stimme landete Ende 2021 in Deutschland, jetzt kommt auch das neue Aktivierungswort.

Es nennt sich „Ziggy“ und steht euch zusätzlich zu Alexa, Computer, Echo und Amazon zur Verfügung. Ihr könnt das neue Wort in der Alexa-App einstellen. Laut Amazon wird es ab sofort nach und nach verteilt, es kann also vielleicht noch etwas dauern, bis es bei allen Nutzer:innen ankommt (sollte aber zügig abschlossen sein).

-->

Und da es jetzt eine neue Stimme und neue Wörter zum Aktivieren von Alexa gibt, hat Amazon passend dazu ein kleines Werbevideo für Deutschland produziert:

