Pünktlich zum Warntag: AVM FRITZ!Box 6850 5G unterstützt Cell Broadcast

Rechtzeitig zum „Bundesweiten Warntag 2022“ in Deutschland bietet das AVM FRITZ!OS über das FRITZ! Labor für die FRITZ!Box 6850 5G die Möglichkeit an, Nachrichten des Public Warning Systems (PWS) zu empfangen.

Mit dem sogenannten Cell Broadcast gemäß der Spezifikationen zum EU-Alert bzw. DE-Alert können Behörden offizielle Warnmeldungen via Mobilfunk an alle Mobilfunkgeräte in einer Mobilfunkzelle oder auch in einer ganzen Mobilfunkregion senden.

Anders als bei SMS sind diese Nachrichten nicht spezifisch an bestimmte Rufnummern adressiert, sondern werden vergleichbar zum öffentlichen Rundfunk als Broadcast an alle sich in einer Mobilfunkzelle befindenden Mobilfunkgeräte unspezifisch ausgesendet.

FRITZ!Box 6850 5G unterstützt Cell Broadcast

Die FRITZ!Box 6850 5G unterstützt im neuesten FRITZ! Labor als erste FRITZ!Box den Empfang solcher per Mobilfunk übermittelten Nachrichten und verwendet für die Weiterleitung den Mechanismus zum Übermitteln wichtiger Nachrichten für die FRITZ!Box.

Solche Nachrichten veranlassen einerseits ein rotes Blinken der INFO-LED direkt an der FRITZ!Box und andererseits wird die Nachricht des Cell Broadcasts selbst dabei dann über verschiedene Kanäle dargestellt bzw. weiterverteilt.

Zu den adressierten Empfängern gehören an der FRITZ!Box angemeldete FRITZ!Fon sowie die MyFRITZ!App und bei eingerichtetem Push-Mail-Service wird die Nachricht auch per E-Mail an den hinterlegten Push-Mail-Empfänger weitergeleitet.

Auch auf der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wird die Nachricht als „Wichtige Mitteilung“ direkt auf der Übersichtsseite am oberen Rand dargestellt und begleitend wird zudem auch noch eine Ereignismeldung im System-Log erzeugt.

„Experimenteller Proof of Concept“

Bei diesem ersten „Proof of Concept“ beschränkt sich die FRITZ!Box laut AVM ausschließlich auf die Weitergabe des reinen Nachrichtentextes und die Angabe der ID des beim betreffenden Cell Broadcast genutzten Nachrichtentyps.

In einer zukünftigen Umsetzung sind auch die Ausgabe der Warnstufe, die Angabe der Dringlichkeit sowie die der Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des in der Warnung beschriebenen Ereignisses geplant.

