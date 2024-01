Qualcomm: Neuer Snapdragon-Chip für die Mittelklasse mit viel Leistung

Qualcomm dürfte Ende des Jahres eine neue Generation des Snapdragon 7 zeigen und es gab beim Snapdragon 7+ Gen 2 schon einen großen Sprung, doch bei der neuen Plus-Version für 2024 soll der Sprung der Leistung sogar noch größer sein.

Wie man hört, nutzt Qualcomm für den Snapdragon 7+ Gen 3 die Architektur des aktuellen Snapdragon 8 Gen 3 und könnte demnach Leistung und Effizienz auf Flaggschiff-Level anbieten. Allerdings spielt das wohl gar keine große Rolle mehr.

Der Snapdragon 7 hat in den letzten Jahren an Bedeutung verloren, denn man hatte nur zwei Partner zum Launch des Snapdragon 8 Gen 3 – und die Smartphones sind noch nicht einmal global erhältlich. Qualcomm hat die Mittelklasse an MediaTek abgeben müssen, denn deren Chips sind ebenbürtig und günstiger im Einkauf.

Ich vermute, dass das bei der kommenden Generation nicht anders sein wird. Mal schauen, ob überhaupt ein Smartphone mit diesem Chip nach Deutschland kommt.

