Qualcomm zeigt neue Snapdragon-Chips

Qualcomm pusht zwar seit einigen Monaten ganz extrem den 5G-Bereich und spricht auf den großen Events wie der Snapdragon Summit immer wieder über die Zukunft, doch 4G wird weiterhin wichtig bleiben. Und daher hat man heute drei neue Snapdragon-Chips angekündigt, die man nur mit 4G bekommt.

Den Einstieg macht der Snapdragon 420, den wir 2020 sicher in vielen Modellen für unter 200 Euro sehen werden. Die Details dazu gibt es in dieser PDF. Weiter geht es mit dem Snapdragon 662, der dann vermutlich in Modellen für um die 300 Euro zu finden sein wird. Auch hier gibt es eine PDF mit allen Details.

Etwas mehr Power bekommt man mit dem Snapdragon 720G, der dann auch für anspruchsvollere Spiele geeignet sein soll. Auch hier hat Qualcomm eine PDF mit den Details veröffentlicht. Qualcomm hat übrigens zusammen mit Xiaomi am 720G gearbeitet, da dürfte also bald ein erstes Smartphone kommen.

