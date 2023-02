QuickScan: OCR-Scanner-App bekommt neue Funktionen

Die OCR-Scanner-App QuickScan für iOS wurde aktuell in Version 7.2 veröffentlicht. Die neue Version hat wenige neue Features an Bord.

Das kostenfreie und werbefreie Programm ist eine vollwertige Scanner-App mit OCR- und PDF-Bearbeitungsfunktionen, welche keinerlei personenbezogene Daten sammelt bzw. auswertet. Der Entwickler bietet zwar In-App-Käufe an, diese sind allerdings nur für die Spendenfunktion gedacht. Man kann die Entwicklung also freiwillig unterstützen.

Die neueste QuickScan-Version 7.2 knüpft thematisch an das 7.1er-Update an. In diesem kam die Möglichkeit hinzu, E-Mails als Exportfavoriten zu nutzen. Nun gibt es einen neuen Exportfavoriten, nämlich die pCloud-Unterstützung. Außerdem wurde die Unterstützung für mehrere WebDAV-Ziele ergänzt.

Für mich persönlich ist QuickScan wie bereits häufiger erwähnt die beste Alternative für das von mir lange Jahre genutzt „Scanbot“. Das Erstellen eines Scans funktioniert sehr schnell, die OCR-Erkennung ist erstklassig und – das ist für mich besonders wichtig – ich kann ein Schnellspeicher-Ziel (auch in der Cloud) für den Scan festlegen.

