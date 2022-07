Radar: Geely will mit elektrischen Trucks und SUVs angreifen

Geely ist eine der größten Marken in der Autobranche, tritt aber nur selten mit der eigenen Marke an. Meisten steckt man hinter anderen Marken. Und aktuell will man neue Marken etablieren, eine davon kennen wir schon, die nennt sich Zeekr.

Neu ist Radar, eine elektrische Lifestyle-Marke für Trucks und SUVs. Den Anfang macht der Radar RD6, ein Pick-up Truck, der Rivian angreifen soll. Der kommt sogar noch 2022, wird aber nur der Anfang sein, auch SUVs sind langfristig geplant.

Trucks sind in Deutschland vielleicht kein großes Thema, in Europa allgemein nicht unbedingt. Doch weltweit sind sie beliebt, in den USA dominieren sie sogar. Daher hat auch die Volkswagen AG eine neue Marke für elektrische Trucks gestartet.

Das wird eine spannende Entwicklung in den kommenden Jahren, die vor allem für die etablieren Automobilhersteller eine große Herausforderung darstellt. Und Geely ist eine bekannte Größe, die werden hier sicher ganz oben mitmischen wollen.

