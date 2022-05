Volkswagen plant neue Untermarke „Scout“ für Elektroautos

Es steht schon länger im Raum, dass Volkswagen den Scout als rein elektrisches Comeback für die nächsten Jahre geplant hat. Doch wie mehrere US-Medien am gestrigen Abend berichtet haben, steckt hinter Scout mehr als nur ein Auto.

Volkswagen möchte demnach eine neue Untermarke für Elektroautos etablieren, die auf den Namen „Scout“ hört. Die neue Elektro-Marke der Volkswagen AG soll sich in erster Linie auf den US-Markt und neue SUVs und Pick-ups fokussieren.

Es hat sich schon angedeutet, dass ein elektrischer Truck bei VW geplant ist und man hat betont, dass der US-Markt wieder wichtiger wird. So wie es aussieht, wird er sogar so wichtig, dass man mit Scout eine eigene Marke dafür aufbauen will.

Modelle wie ein elektrischer Hummer, Ford F-150 und der kommende RAM sind in den USA sehr beliebt. Bisher hatte Volkswagen hier keine Chance, aber mit dem Wandel der Branche scheint man eine Chance zu wittern, damit das klappt.

