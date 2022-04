Rainbow Six Mobile für Android und iOS ist offiziell

Ubisoft hat diese Woche wie erwartet eine mobile Version von Rainbow Six für Android und iOS angekündigt, die laut eigenen Angaben ein „wahres Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege-Erlebnis“ bieten soll und bald in die erste Testphase geht.

Das Spiel wird von einem neuen Team bei Ubisoft Montreal entwickelt und liegt dem Unternehmen „sehr am Herzen“. Aktuell spricht man noch von der Pre-Alpha-Phase und beim letzten Mal war schon zu hören, dass es erst 2023 erscheint.

Ein erster Trailer für Rainbow Six Mobile wurde jedenfalls schon veröffentlicht und zeigt euch, wie das abläuft. Und wer sich bereits dafür registrieren möchte, der kann das über die offizielle Webseite von Ubisoft tun. Dort gibt es auch in Zukunft mehr Neuigkeiten zur Entwicklung und man kann an der Testphase teilnehmen.

