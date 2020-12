Raya und der letzte Drache startet parallel im Kino und bei Disney+

Disney hat sich mit Mulan dazu entschieden ein Experiment zu wagen: Der Film kam nicht ins Kino und erschien exklusiv bei Disney+ (in den Ländern, wo es schon jetzt Disney+ gibt). 2021 wird man diese Strategie fortsetzen, und zwar mit Raya und der letzte Drache (Raya and the Last Dragon) im März 2021.

Der Film wird ab dem 5. März 2021 bei Disney+ verfügbar sein, kostet aber ein paar Euro (neben dem normalen Abo) extra. Bei Mulan waren es 21,99 Euro, das dürfte man sicher auch hier verlangen. Allerdings wird der Film nicht nur bei Disney+ zu sehen sein, sondern auch bei uns in die Kinos kommen (war bei Mulan nicht so).

Raya ist jetzt nicht der größte Blockbuster von Disney, da kann man so einen Versuch durchaus erneut wagen. Wir werden 2021 sehr viele solcher Experimente sehen, bei Warner Bros. wird man sogar alle Filme parallel im Kino und bei HBO Max zeigen. Wie gesagt, 2021 wird erneut ein sehr hartes Jahr für die Kinos.

