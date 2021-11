Realme GT2 Pro: Design-Leak erinnert uns an das Google Nexus 6P

Das Ende einer Ära: Samsung beendet Galaxy Note-Reihe

Samsung hat im Sommer bestätigt, was sich schon vorher in zahlreichen Gerüchten angedeutet hat: Es kommt 2021 kein Galaxy Note-Modell. Der Fokus liegt auf den Foldables und damit will Samsung jetzt (und 2022) den Durchbruch schaffen.