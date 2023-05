Reisevorschau: Der nächste DB Navigator wird smarter

Die Webseite next.bahn.de und die App Next DB Navigator bieten Bahn-Kunden einen Einblick in die neuen Systeme der Bahn. Jetzt gab es wieder eine nützliche Anpassung, wie die Bahn mitgeteilt hat.

Es gibt Neuigkeiten zu den Next DB Systemen. Die digitale Reisebegleitung im Next DB Navigator wurde um die Reisevorschau erweitert. Diese erscheint eine Stunde vor Fahrtantritt als Overlay. In der Reisevorschau findet man alle wichtigen Informationen und Details zu den einzelnen Streckenabschnitten eurer gebuchten oder gemerkten Reise auf einen Blick.

Ihr könnt die digitale Reisebegleitung direkt bei der Ticketbuchung aktivieren oder indem ihr bei einer Verbindung den Schieberegler „Reise merken“ aktiviert. Für letzteres ist keine Ticketbuchung notwendig. Unter dem Menüpunkt „Reisen“ findet ihr alle eure gebuchten und gemerkten Verbindungen. Hier könnt ihr auch die Benachrichtigungen zur Reise verwalten.

In nächster Zeit will die Bahn die Funktionen, Angebote und Service-Inhalte weiter ausbauen. Häufige Fragen zur Next DB Navigator App und deren Funktionen stellt man ebenso zur Verfügung, wie allgemeine Neuigkeiten rund um das „Next-Angebot“.

apps.apple.com

play.google.com

