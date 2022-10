Renault Mégane E-Tech wird noch teurer

Mit dem Mégane E-Tech möchte Renault den VW ID.3 von Volkswagen angreifen, aber das tut man nicht beim Preis. Schon beim Start der Bestellungen wurden die doch recht hohen Preise (für Renault) kritisiert. Jetzt erhöht man dieser erneut.

Renault Mégane E-Tech für über 40.000 Euro

Wie Ecemento berichtet, hat man den Preis der Basisversion von 35.200 Euro auf 42.000 Euro angehoben. Es gibt zwar jetzt 22 kW statt 7,5 kW am AC-Lader, aber so ein kleines Upgrade rechtfertigt natürlich keine so eine große Preiserhöhung.

Die anderen Versionen werden somit natürlich auch teurer, denn wer 60 kWh statt 40 kWh für mehr Reichweite haben möchte, legt 4.600 Euro darauf. Und mit einer guten Ausstattung und mehr Power sind das zusätzliche 10.900 Euro. Renault will also über 50.000 Euro für den rein elektrischen Mégane in der Top-Version haben.

Das sind saftige Preise für einen Kleinwagen, den ich gerade erst testen konnte und den ich sehr mochte. Doch genau das hat mir Bauchschmerzen beim Test bereitet, für einen Kleinwagen ist das sehr viel Geld. Und die Preiserhöhung macht es nicht gerade besser. Vermutlich hat Renault aktuell aber auch gar keine andere Wahl.

Langfristig dürfte der Renault Mégane E-Tech ein sehr gutes Elektroauto in der kompakten Klasse werden, da bin ich mir sicher. Ich glaube aber auch, dass das ein paar Jahre dauern wird, denn ein normaler Mégane startet bei unter 30.000 Euro.

Bei einem Preis von 52.900 Euro für die Top-Version sprechen bereits über einen Golf R. Ich weiß, der Vergleich hinkt, da Verbrenner und Basis, aber für viele ist das vielleicht mal ein guter Anhaltspunkt. Ohne die Umweltprämie wäre das zu teuer.

