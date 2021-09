Renault will gegen Verbrenner-Verbot ab 2035 in Europa ankämpfen

Viele Autohersteller haben sich mittlerweile festgelegt und ihre rein elektrische Zukunft präsentiert. Und auch in der EU wird das Ende gegen 2035 kommen.

Renault hat sich zwar auch im Rahmen der IAA für neue Elektroautos feiern lassen, will aber gleichzeitig gegen diesen Schritt ankämpfen. Gegenüber Auto Express hat Gilles Leborgne von Renault betont, dass man diese Meinung derzeit nicht teilt.

Renault will Verbrenner-Verbot ab 2040

Reine Verbrenner muss es zwar nicht mehr geben, aber Renault ist der Meinung, dass Hybrid-Modelle auch nach 2035 eine Zukunft haben sollten. Für immer? Nein, das auch nicht, man denkt bei Renault eher über ein Aus im Jahr 2040 nach.

Wobei Gilles Leborgne da weniger über die eigene Kernmarke nachdenkt, sondern über andere Marken wie Dacia. Hier wird es schwierig bis zum Jahr 2035 komplett umzusteigen und dennoch die günstigen Preise bei den Autos zu halten.

Bei Renault denkt man also in erster Linie an die eigenen Interessen und den finanziellen Erfolg der anderen Marken. Logische Gründe für das Klima gibt es nicht, die 5 zusätzlichen Jahre sollen Renault nur mehr Zeit verschaffen.

Im Interview hat Gilles Leborgne betont, dass er nicht gegen die rein elektrische Zukunft ist, man wünscht sich nur mehr Zeit und will dafür kämpfen. Das Problem an dieser Sache: Das Klima hat diese Zeit nicht und die Konkurrenz wird Renault diese Zeit auch nicht lassen – die Regelung der EU ist eigentlich nur Formsache.

Selbst die Volkswagen AG will sich ab 2035 vom Verbrenner trennen.

