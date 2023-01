Returnal: Weiteres PlayStation 5-Spiel für den PC kommt im Februar

Sony macht weiter und bringt im ersten Quartal 2023 zwei PS5-Spiele auf den PC, die zu meinen Highlights gehören. Am 3. März werden wir The Last of Us Part 1 für PCs sehen, doch Returnal kommt noch früher, und zwar schon am 15. Februar.

Returnal ist ein Roguelike-Shooter von 2021 für die PlayStation 5 und kam im April auf den Markt. Es ist auch ein exklusives PS5-Spiel, was nicht mehr für die PS4 veröffentlicht wurde, daher könnte der Release für mehr Nutzer interessant sein.

Kann ich empfehlen, und zwar wärmstens, wenn man solche Spiele mag. Returnal gibt es wahlweise bei Steam oder Epic und es ist ein Vollpreistitel für 59,99 Euro. Das folgende Video gibt euch einen guten Überblick der PC-Feature bei Returnal.

