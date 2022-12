The Last of Us und Returnal: Zwei neue PlayStation-Spiele für den PC

Sony hat 2022 viele PlayStation-Spiele für den PC veröffentlicht und 2023 geht es weiter. Es gab schon viele Hinweise für Returnal, heute hat man das dann endlich offiziell bestätigt. Wann? Sony spricht bisher nur von Anfang 2023 im Trailer.

Returnal ist ein Rogue Like und war ein PS5-Launchspiel, es ist sogar einer der wenigen PS5-Exklusivtitel, den es nicht für die PS4 gibt. Sehr gutes Spiel. Schwer, aber fair. Freue ich mich drauf, das wird eine guter Ergänzung auf dem Steam Deck.

Weiter geht es mit The Last of Us Part 1, aber da war bekannt, dass die Reihe auf den PC kommt. Die für mich besten PlayStation-Spiele, Part 2 wird sicher auch im kommenden Jahr folgen, das wäre ein sehr guter Release für Weihnachten 2023.

Part 1 erscheint nämlich schon am 3. März 2023 für den PC. Es kam im August für die PlayStation 5 heraus, das geht immer schneller bei Sony. Ich hätte ja schon mit einem Jahr Abstand gerechnet. Wer möchte, der kann sogar ab sofort vorbestellen.

