Revolut macht Allianz Partners zum globalen Reiseschutz-Partner

Revolut, die Finanzapp und EU-lizenzierte Bank mit mehr als 18 Millionen Kunden weltweit, macht Allianz Partners zu seinem neuen globalen Reiseschutz-Partner.

Ab April 2022 bietet Allianz Partners Revolut Kunden mit Premium- oder Metal-Karte Reiseschutz-Lösungen in zunächst 31 Märkten in Europa sowie Großbritannien an. Im Zuge der Kooperation erhalten Neu- und Bestandskunden mit Premium- sowie Metal-Karten direkten Zugang zu einer Reihe von Reiseschutz-Leistungen von Allianz Partners in der Revolut App.

Reiserücktritt durch COVID-19 abgedeckt

Dank der neuen Partnerschaft mit Allianz Partners sind Reiserücktritt und Reiseabbruch aufgrund von pandemischen und epidemischen Krankheiten (inklusive COVID-19) nun im Versicherungsumfang enthalten.

Das Versicherungspaket von Allianz Partners umfasst außerdem auch Versicherungsschutz bei medizinischen Notfällen im Ausland, bei verlorenem oder verspätetem Gepäck sowie bei Wintersport-Aktivitäten und bei Reiserücktritt oder Reiseabbruch.

Kunden können darüber hinaus eine 24-Stunden-Hotline bei medizinischen Notfällen und eine Reihe weiterer Leistungen von Allianz Partners in Anspruch nehmen. Neu ist obendrein, dass das Premium-Abo Versicherten jetzt auch Versicherungsschutz für Kinder oder Familienangehörige unter 17 Jahren bietet und das Metal-Abo eine erweiterte Reisehaftpflichtversicherung sowie einen Selbstbeteiligungs-Ausschluss bei Mietwagen umfasst.

