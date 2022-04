N26 startet IBANs für Spaces in weiteren Ländern

Die Bank N26 hatte bereits im Mai 2021 die Erweiterung der Spaces (Unterkonten) vollzogen. User mit einem N26-Bezahlaccount in Deutschland können ihre Spaces seitdem als eigenständige Unterkonten nutzen und jedem Space eine individuelle IBAN zuweisen.

Ab heute nun weitet man die Verfügbarkeit der Funktion auf weitere Märkte aus. Spaces mit IBAN sind ab sofort für N26-Premiumkunden in Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Schweden und der Schweiz verfügbar.

N26 User mit einem N26 Smart, N26 You oder einem N26 Metal Konto können einem Space eine individuelle IBAN zuweisen, indem sie in der N26 App zunächst zum „Spaces”-Tab gehen und danach auf „Neuen Space erstellen” tippen. Alternativ können sie in einem vorhandenen Space auf das „Einstellungen”-Symbol und dann auf „IBAN zu Space hinzufügen” tippen.

