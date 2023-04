Roborock schickt zwei neue Saugroboter der S8-Reihe ins Rennen

Roborock verkauft den Roborock S8 schon seit einigen Wochen, allerdings muss man bisher auf eine Dockingstation verzichten. Diese wird jetzt nachgereicht und wie beim Vorgänger gibt es hier zwei Modelle: Roborock S8+ und S8 Pro Ultra.

Der Roborock S8+ ist quasi ein Roborock S8, nur eben mit Absaugstation. Diese kommt jetzt allerdings mit Saugbeutel daher, beim Vorgänger ging das noch ohne. Ein Nachteil in meinen Augen, ich hoffe, dass man das beim S9 wieder ändert.

Wer das Komplettpaket möchte, der nimmt den Roborock S8 Pro Ultra, der noch einen minimal anderen Aufbau hat (grundsätzlich sind aber alle Modelle ähnlich). Hier wird dann nicht nur der Saugbehälter, sondern auch das Wasser gereinigt.

Roborock S8: Preise, Datum und Shops

Das Plus-Modell kostet 899 Euro und kann bei Saturn wahlweise in Schwarz oder in Weiß bestellt werden, das Flaggschiff liegt bei 1.499 Euro, wird aber zum Start für 1.399 Euro bei Amazon angeboten. Start? Ab dem 27. April geht es offiziell los.

Persönlicher Tipp, als jemand, der Roborock seit Jahren nutzt: Der Roborock S7 MaxV Plus für unter 900 Euro bei Amazon. Ich will nicht mehr auf die Station im Alltag verzichten, aber ich will auch ehrlich gesagt keine Saugbeutel tauschen.

Roborock S8: Test als Video

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

