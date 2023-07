Roborock Q Revo: Neuer Saugroboter als Alternative für Highend-Modelle

Roborock hat mal wieder einen neuen Saugroboter vorgestellt, dieses Mal aber nicht für die S-Reihe, sondern für die Q-Reihe. Diese wurde Anfang 2022 offiziell angekündigt und der Roborock Q Revo hebt sich davon auch ein bisschen ab.

Es gibt mal keine Zahl nach dem Buchstaben, sondern einen Namen. Es handelt sich beim Revo um einen neuen Saugroboter, der mit bis zu 5.000 Pa saugen kann, allerdings auch eine Wischfunktion besitzt. Und genau darauf liegt der Fokus.

Roborock Q Revo mit All-In-One-Dock

Der Roborock Q Revo besitzt Doppelmopps, die mit 200 Umdrehungen pro Minute rotieren und diese können via Auto Mop Lifting automatisch angehoben werden.

Dazu gibt es ein Dock, welches nicht nur den Saugbehälter entleert, sondern auch das Wischwasser wechselt und die Mops reinigt. Es gibt fünf Liter Frischwasser-Reserve laut Roborock und man muss sich um volle 7 Wochen um nichts kümmern.

Außerdem werden die Wischmopps mit 45 Grad warmer Luft getrocknet und so will man verhindern, dass hier Schimmel oder ein unangenehmer Geruch entstehen.

Dazu kommen Dinge wie eine LiDAR Navigation und die Roborock-App, eigentlich ordnet sich dieses Q-Modell also schon bei den F-Flaggschiffen ein. Das merkt man dann auch beim Preis von 849 Euro, denn der Q Revo ist kein Schnäppchen.

Marktstart ist am 14. Juli in Deutschland und die deutsche Produktseite mit mehr Details ist bereits online. Mal schauen, ob es zum Start einen entsprechenden Deal gibt, was bei Roborock nicht unüblich wäre. Bekannt ist da bisher aber noch nichts.

