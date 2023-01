Roborock S8: Neues Saugroboter-Flaggschiff für 2023 ist offiziell

Roborock hat heute im Rahmen der CES wie erwartet einen neuen Saugroboter für 2023 vorgestellt und es handelt sich um ein neues Flaggschiff. Der Roborock S8 ist geplant, wobei es genau genommen drei Versionen sind: S8, S8+ und S8 Pro Ultra.

Im Kern handelt es sich dabei in etwa um die gleiche Basis, also den Roborock S8. Beim Roborock S8+ gibt es eine normale Absaugstation und beim Roborock S8 Pro Ultra wieder eine Kombination mit Absaugbehälter und Wischwasser. Kennen wir so.

Roborock S8: Das sind die zwei Docks

Das neue RockDock ermöglicht jetzt aber automatisches Waschen des Mopps, Entleeren des Staubes, das Nachfüllen des Wassertanks und eine automatische Selbstreinigung. Somit muss man sich theoretisch 7 Wochen um nichts kümmern.

Bei der Absaugstation für das Plus-Modell gibt es keine Neuerung, aber ein neues Design. Und der Roborock S8 Pro Ultra besitzt noch eine kleine Besonderheit: Die Bürste wird um 6 mm im reinen Wischmodus bei der Dock-Rückkehr angehoben.

Roborock S8 Plus Roborock S8 Pro Ultra

Roborock S8: Das wurde 2023 optimiert

Doch welche Neuheiten bietet der Roborock S8? Es gibt jetzt eine Saugleistung von 6.000 Pa, beim Roborock S7 sind es 5.100 Pa. Außerdem gibt es eine doppelte Gummiwalzenbürste welche für eine bessere Schmutzaufnahme sorgt, so Roborock.

Diese neue Gummiwalzenbürste optimiert obendrein das Verheddern von Haaren. Das VibraRise Wischsystem wurde auch optimiert, denn es schrubbt Böden mit einer Frequenz von 3.000 Bewegungen pro Minute. Und auch hier gibt es noch eine kleine Besonderheit beim Roborock S8 Pro Ultra: zwei verbaute Vibrationsmodule.

Die reaktive 3D-Hindernisvermeidung mit Kameras ist jetzt auch beim normalen S8 vorhanden, vermutlich wird es also kein MaxV-Modell geben. Roborock spricht von einem neuen Hinderniserkennungs- und -vermeidungssystem für die S8-Serie.

Roborock S8: Das kostet die neue Serie

Kommen wir zur für viele spannendsten Frage: Was kosten die neuen Saugroboter für 2023? Der Roborock S8 kostet 699 Euro, der Roborock S8+ kostet 899 Euro und der Roborock S8 Pro Ultra liegt bei 1499 Euro – es wird also auch etwas teuer.

Und wann kann man die neuen Saugroboter von Roborock kaufen? In Deutschland geht es im März offiziell los. Ein konkretes Datum haben wir noch nicht, aber da wird es in den kommenden Wochen sicher mehr Details (und auch einen Test) geben.

Auf der offiziellen Homepage von Roborock ist die neue S8-Reihe zum Zeitpunkt des Beitrags noch nicht online, aber dort dürfte sie auch bald auftauchen. Sobald wir die direkten Links zu den Versionen haben, reichen wir diese hier direkt nach.

Roborock S8: Die Spezifikationen im Detail

