Roborock zeigt im Januar 2024 neue Produkte

2024 steht vor der Tür und während viele Unternehmen im Dezember langsam zur Ruhe kommen, so wird in der Technikwelt im Hintergrund aktiv gearbeitet, denn das Jahr beginnt wie immer mit vielen Produktneuheiten und um die CES in Las Vegas.

Roborock auf der CES 2024

Roborock hat heute bestätigt, dass man vor Ort dabei ist und neue Modelle zeigen möchte. Es gibt einmal einen „Blick die Zukunft des Smart Homes“ und dann es soll „neue Hero-Produkte“ vor Ort geben. Details zu den Neuheiten gibt es aber nicht.

Für mich klingt das aber so, als ob Roborock nicht einfach nur neue Saugroboter (die es sicher geben wird) zeigt, sondern mehr geplant hat. Vielleicht kommt aber ein neues Flaggschiff, denn auf der CES 2023 wurde der Roborock S8 angekündigt.

Wir wissen noch nicht, was Roborock zeigen wird, aber es gibt unter dem Motto „Revolutionizing the Smart Home“ ein eigenes Panel mit Podiumsdiskussion, auf dem der Chef selbst dabei sein wird. Es dürfte also eine spannende CES werden.

