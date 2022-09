Rockstar Games bestätigt GTA 6-Leak

Am Wochenende gab es einen der größten Leaks in der Gaming-Geschichte, denn es wurden über 90 Gameplay-Videos von GTA 6 veröffentlicht. Wir haben zwar nur eine frühe Version von 2019 gesehen, aber sowas ist dennoch ein heftiger Leak.

Der Fall ist so entscheidend, dass ihn Rockstar Games nicht ignorieren kann. Daher hat man tatsächlich ein Statement veröffentlicht. In diesem bestätigt man, dass wir hier GTA 6 sehen und man bedauert, dass die Fans das Spiel erstmals so sehen.

Die Informationen wurden illegal von Rockstar Games „beschafft“ und man darf davon ausgehen, dass das rechtliche Konsequenzen haben wird. Das, was hier zu sehen ist, zeigt noch nicht das finale Spiel, da wird sich sicher noch einiges tun.

Laut Rockstar Games verschiebt sich das Spiel nicht, aber da man bisher auch noch kein offizielles Datum genannt hat, werden wir das nie erfahren. Mal schauen, ob wir 2022 noch eine richtige Ankündigung sehen werden, das lässt man offen.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

