RTL und Sky vereinbaren Streaming- und Content-Partnerschaft

Sky hat nicht nur kürzlich verkündet, sein Programmangebot in UHD und HDR weiter auszubauen, sondern geht auch neue Partnerschaften ein. Aktuell eine mit RTL.

Sky und RTL gehen eine neue Partnerschaft in den Bereichen Streaming und Content ein. TVNOW, der Streamingdienst der Mediengruppe RTL, ist künftig über die Plattform Sky Q verfügbar.

-->

Damit wächst laut Sky Pressemeldung zur Partnerschaft die potenzielle Reichweite von TVNOW um mehr als 2,5 Millionen Sky Q Kunden. Gleichzeitig sublizensiert Sky an die Mediengruppe RTL die Free-TV-Rechte an der Live-Übertragung vier ausgewählter Formel-1-Rennen.

Pro Saison vier Rennen der Formel 1 live

In Partnerschaft mit Sky wird RTL pro Saison vier Rennen der Formel 1 live und „exklusiv im Free-TV“ übertragen. Zudem umfasst die zunächst für zwei Jahre geschlossene Vereinbarung auch News Access-Rechte, die es der Mediengruppe RTL ermöglichen, senderübergreifend über die Formel 1 zu berichten.

Geplant ist, dass RTL mit dem Großen Preis der Emilia Romagna in Imola am 18. April in die Rennübertragungen einsteigt. Zudem hat sich der Sender die Rennen in Spanien (9.5.), Monza (12.9.) und Brasilien (7.11.) optioniert – vorbehaltlich aktueller Rennplanänderungen aufgrund der Corona-Pandemie, wie Sky mitteilt.

TVNOW Premium über Sky Q erhältlich

Durch die neue Partnerschaft haben Sky Q Kunden in Deutschland und Österreich ab Mitte 2021 die Möglichkeit, das Programmangebot von TVNOW Premium zu buchen. Unabhängig von einer TVNOW Premium Mitgliedschaft erhalten sämtliche Sky Q Kunden ohne Zusatzkosten uneingeschränkten Zugriff auf die auf Abruf verfügbaren Programme aller Free-TV-Sender der Gruppe. Die Inhalte stehen bis zu 7 Tage nach Ausstrahlung auf Abruf zur Verfügung.

Zu Sky Q →

Erste Highlights 2021: Apple nennt neue Serien für TV+ Apple hat letzte Woche neue Serien für Apple TV+ angekündigt und einen kleinen Vorgeschmack auf das aktuelle Jahr geliefert. Man hat ein bisschen eingekauft und bei einigen Serien steht in diesem Jahr dann auch schon die zweite Staffel an. Während…22. Februar 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->