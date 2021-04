S-POS: Sparkasse macht Android-Smartphones zum Kartenlesegerät

N26 steigt mit Simplesurance in die Versicherungsbranche ein

Die Bank N26 steigt in die Versicherungsbranche ein und plant ein digitales Versicherungsangebot für alle User in Europa. N26 hat heute die Einführung von „On-Demand-Versicherungen" für alle N26-User in Europa verkündet. Zukünftig können Versicherungen von verschiedenen Anbietern direkt über die…