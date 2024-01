Volle 7 Jahre Android-Updates: Samsung zieht mit Google gleich

Google legte im Herbst 2023 vor und beseitigte nicht nur den Kritikpunkt, dass es zu wenige Android-Updates für die Pixel-Reihe gibt und man nicht besser, als die Konkurrenz ist, man legte auch noch vor und garantiert jetzt sogar volle 7 Jahre.

Und auch andere Android-Hersteller haben ihre Update-Politik für Android in den letzten Jahren spürbar optimiert, was überfällig war, daher waren wir gespannt, was Samsung mit der neuen Galaxy S24-Reihe macht, die diese Woche gezeigt wird.

Android-Updates: Samsung garantiert 7 Jahre

Es hat sich schon angedeutet, dass man mehr Android-Updates bieten möchte und laut Android Headlines ist es auch so, wir bekommen volle 7 Jahre. Und das nicht nur für die Sicherheit-Updates, sondern auch für große Android-Updates geboten.

Die Galaxy S24-Reihe kommt also mit Android 14 auf den Markt, wie auch die Pixel 8-Reihe, und wird noch Android 21 bekommen. Ich habe mir schon gedacht, dass Samsung mit Google mitzieht, damit sind die beiden Marken jetzt die Nummer 1.

Apple liefert oft 5 Jahre lang Updates, hin und wieder auch 6 Jahre, aber bisher gab es noch nie 7 Jahre. Ganz davon abgesehen, dass es keine Garantie bei Apple gibt, man muss hier hoffen, dass das eigene Gerät im Zyklus der 6 Jahre mit dabei ist.

Android-Updates: Das reicht dann auch aus

Damit haben wir meiner Meinung nach aber auch einen Stand bei Android-Updates erreicht, der für mich vollkommen in Ordnung ist. Mehr benötigt es dann auch nicht mehr. Vor allem, da Updates nach so einer Zeit nicht mehr „richtige“ Updates sind.

Man merkt, dass Apple, Google, Samsung und Co. die Funktionen bei Updates nach einer gewissen Zeit immer mehr streichen und Features bei älteren Geräten fehlen, das ist noch ein anderes Thema, das wird jetzt hoffentlich nicht zu extrem.

Damit dürfte sich die mögliche Update-Pflicht der EU auch fast erledigt haben, die angepeilten 5 Jahre bieten fast alle relevanten Marken. Mal schauen, ob Apple auf diese Entwicklung reagiert und irgendwann ebenfalls die 7 Jahre garantieren wird.

Google Assistant wird bald deutlich „dümmer“ Unternehmen neigen ja gerne dazu, dass sie etwas auch dann positiver verkaufen, wenn es eine Sache eigentlich schlechter macht. Und genau das hat Google diese Woche mit dem Google Assistant […]12. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->