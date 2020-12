Samsung Galaxy Buds Pro: Leak zeigt neuen Kopfhörer

Samsung wird vermutlich schon in etwas mehr als einem Monat eine neue Galaxy S-Reihe vorstellen und diese sogar noch im Januar 2021 auf den Markt bringen. Das neue Flaggschiff soll wieder mit einem kabellosen Kopfhörer kommen.

Hier wurde vor ein paar Tagen klar, dass wir neue Galaxy Buds im Januar sehen werden und Anfang der Woche machte dann der Begriff „Samsung Galaxy Buds Pro“ die Runde. Nun hat Evan Blass auf Voice die ersten Bilder veröffentlicht.

-->

Die Optik der Samsung Galaxy Buds Pro erinnert also an die normalen Galaxy Buds und das Case geht in die Richtung der Galaxy Buds Live. Es dürfte eine Mischung der beiden Modelle sein, aber wir werden ziemlich sicher ANC an Bord haben.

Ein Jahrzehnt später: Samsung Galaxy Note wird wohl eingestellt Samsung war durchaus ein Pionier mit der Note-Reihe, die man 2011 einführte. Nach dem ersten Samsung Galaxy Note kamen zwar kaum Smartphone mit einem Stift auf den Markt, aber man leitete durchaus den Trend zu großen Displays ein. Ein Jahrzehnt…2. Dezember 2020 JETZT LESEN →

-->