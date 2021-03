Samsung Galaxy Note-Lineup bleibt, aber wohl kein Modell für 2021

Samsung kämpft wie die meisten Hersteller mit Engpässen bei den Chips und hat gegenüber Bloomberg verraten, dass wir daher vielleicht kein Galaxy Note-Modell im zweiten Halbjahr sehen werden. Das befeuerte natürlich direkt die Gerüchte.

Seit einigen Monaten steht im Raum, dass Samsung in diesem Jahr die Note-Reihe einstellen und den Fokus im zweiten Halbjahr auf Foldables legen könnte. Mit dem Samsung Galaxy S21 Ultra gab es dann sogar noch einen eigenen S Pen.

-->

Nun steht im Raum, dass wir kein Samsung Galaxy Note 21 (Ultra) bekommen und man könnte meinen, dass Samsung die Gerüchte somit bestätigt hat. Doch Koh Dong-jin von Samsung gab auch an, dass die Reihe nicht eingestellt wird.

Note series is positioned as a high-end model in our business portfolio. It could be a burden to unveil two flagship models in a year so it might be difficult to release Note model in 2H. The timing of Note model launch can be changed but we seek to release a Note model next year.