Samsung: Petition gegen Exynos-Modelle

Samsung One UI 2.5 als Update geplant

Samsung veröffentlichte vergangenes Jahr erstmals Version 2.0 von One UI, einer neuen Oberfläche, die man 2018 mit Android 9 einführte. Android 10 ist Basis für One UI 2.0 und mit dem neuen S20-Lineup gab es nun One UI 2.1 (bald…19. März 2020 JETZT LESEN →