Samsung Galaxy S22-Reihe: Update auf Android 14 wird jetzt verteilt

Wir haben Ende letzter Woche darüber berichtet, dass erste Beta-Nutzer bereits die finale Version von Android 14 auf ihren Samsung Galaxy S22-Geräten sahen und ich habe vermutet, dass der Rollout dann auch bald für alle Nutzer startet.

So ist es auch, denn seit dem Wochenende findet man erste Meldungen, dass die normalen Nutzer mit One UI 6 versorgt werden, welches Android 14 als Basis nutzt. Und seit gestern erreichen uns hier auch immer mehr Tipps, danke an alle Leser.

Bedenkt aber wie immer, dass so ein großes Android-Update in Phasen verteilt wird und einige sicher schon Tage damit unterwegs sind, andere es jetzt sehen und es wird einige geben, die noch warten müssen. Sowas kann man nicht beschleunigen, da müsst ihr einfach immer wieder in den Einstellungen bei euch vorbeischauen.

