Google nennt Bestell-Datum und wirbt für das Pixel 7 Pro

Google wird das diesjährige Pixel-Event am 6. Oktober abhalten und hat die neuen Pixel 7-Smartphones sogar schon im Mai auf der I/O gezeigt. Auch die Google Pixel Watch wird es auf dem Event zu sehen geben und wir haben ein erstes Datum.

Im Video ist das Google Pixel 7 Pro am Anfang verpixelt und am Ende zeigt es Google dann doch in voller Pracht – immerhin ist es ja sowieso bekannt. Ganz unten im Kleingedruckten steht aber auch, dass der Vorverkauf am 6. Oktober startet.

Die neue Pixel-Reihe wird also direkt nach dem Event in den Vorverkauf gehen und man hört, dass der Verkauf am 18. Oktober startet. Bisher ist aber noch unklar, ob das auch für die Pixel Watch gilt und ob sie Google direkt in Deutschland anbietet.

Es ist jedenfalls schön zu sehen, dass Google offensiver vorgeht. Ich bin auch mal gespannt, ob man noch eine Überraschung für das Event parat hat. Immerhin steht Anfang 2023 wohl ein Foldable an, das könnte man auf diesem Event präsentieren.

