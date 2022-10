Samsung Galaxy S23+ kommt mit einem größeren Akku

Wir haben hier in letzter Zeit relativ häufig über das Ultra-Modell der kommenden S23-Reihe von Samsung gesprochen, heute geht es aber mal um ein Detail zum Samsung Galaxy S23+. Und da gibt es gute Nachrichten für potenzielle Käufer.

Wir haben euch vor ein paar Tagen gezeigt, wie das neue Spitzenmodell aussieht (siehe Bilder im Post) und heute haben wir Details zum Akku für euch. Samsung wird die Akkukapazität nämlich von 4.500 mAh auf 4.700 mAh beim S23+ erhöhen.

Beim Samsung Galaxy S23 Ultra ändert sich nichts (weiterhin 5.000 mAh) und wir haben bisher noch keine Angaben zum Samsung Galaxy S23 (das hätte definitiv einen größeren Akku nötigt). Was bedeutet das? Da können wir nur spekulieren.

200 mAh können, falls Samsung auch die Hardware (Chip) und Software (One UI 5) optimiert, gar nicht mal so wenig sein. Die spannende Frage lautet aktuell: Werden wir den Schritt zur Snapdragon-Reihe in Europa sehen? Falls ja, ist das sehr gut.

