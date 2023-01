Samsung Galaxy S24: Normal und Ultra, aber wohl kein Plus-Modell

Das Plus-Modell ist nicht nur bei Apple das Sorgenkind, auch Samsung scheint mit den Verkäufen der mittleren Version eher unzufrieden zu sein. Laut The Elec wird es daher kommendes Jahr nur ein Samsung Galaxy S24 und Galaxy S24 Ultra geben.

Bei der S22-Reihe fallen angeblich nur 17 Prozent auf das Samsung Galaxy S22+ zurück, die meisten kaufen also direkt das Flaggschiff oder eben das kompakte Modell. Kann ich aber auch irgendwie verstehen, mich wundert der Schritt nicht.

Das Samsung Galaxy S22 ist attraktiv, weil es sehr kompakt ist und das Samsung Galaxy S22 Ultra, weil es als Flaggschiff alles bietet. Das Samsung Galaxy S22+ ist aber kein richtiges Flaggschiff und mit einem Preis von 1.000+ Euro sehr teuer.

Schlankere Smartphone-Portfolios erwartet

Ich würde ein Apple iPhone 14 Plus oder Samsung Galaxy S22+ teilweise schon als gehobene Mittelklasse einordnen (bei Samsung weniger, da stecken doch schon mehr Flaggschiff-Features drin) und das kommt in dieser Preisklasse nicht gut an.

Das Marktumfeld ist aktuell jedenfalls schwierig und der Smartphone-Markt seit Jahren gesättigt. Da ist es nur logisch, dass die Portfolios in Zukunft wieder etwas schlanker werden und die Hersteller sich lieber auf die Gewinnmarge fokussieren.

Apple ist mit dem iPhone das beste Beispiel. Es fing mit einem iPhone an und der Höhepunkt waren fünf iPhones in einem Jahr. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft vielleicht auch mal wieder drei oder sogar nur zwei neue iPhones sehen.

Ich persönlich würde das Plus-Modell jedenfalls nicht vermissen und würde es sogar begrüßen, wenn mehr Energie in zwei Modelle fließt. Und das kompakte S24 vielleicht auch näher an das Ultra rückt und Dinge wie einen Periskop-Zoom erhält.

Video: Das Samsung Galaxy S23 Ultra

