Samsung Galaxy S24 Ultra: Das Ende des gebogenen Displays

Wir hatten hier letzte Wochen die ersten Bilder des Samsung Galaxy S24 und die gleiche Quelle hat wie erwartet noch die anderen beiden Modelle nachgereicht. Das Plus-Modell sieht identisch aus, das sparen wir uns an dieser Stelle also einfach.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra besitzt jedoch wieder ein eigenes Design und es sieht fast exakt wie der Vorgänger aus. Wir bekommen die alte Note-Optik, die Samsung sogar schon mit dem Galaxy S22 Ultra vor zwei Jahren eingeführt hat.

Diese Bilder stammen von OnLeaks, der auch das Vergleichsbild veröffentlicht hat. Was man noch nicht sieht, was aber in diesem Jahr kommen soll, ist ein Rahmen aus Titan. Ich bin mal gespannt, ob das neue Flaggschiff damit etwas leichter wird.

Doch OnLeaks hat noch ein Bild veröffentlicht und das zeigt ein Detail des Galaxy S24 Ultra im Vergleich mit dem Galaxy S23 Ultra. Die neue Seite ist kaum gebogen:

Das Display darunter wird vermutlich gar nicht mehr gebogen sein, wir bekommen also ein flaches Panel, nur das Glas darüber ist noch leicht an der Seite gebogen.

Samsung war einer der ersten Hersteller mit einem gebogenen Display und fast die komplette Android-Konkurrenz folgte dem Marktführer damals. Doch der Trend ist vorbei und nicht nur Samsung hat sich in den letzten Jahren nach und nach davon distanziert. Finde ich persönlich sehr gut, denn ich bevorzuge die flachen Displays.

Die Samsung Galaxy S24-Reihe dürfte im Januar vorgestellt werden.

Apple iPhone 15 Pro: Meine 7 Highlights nach den ersten Tagen Das Apple iPhone 15 Pro begleitet mich seit einigen Tagen im Alltag und ich konnte mir nicht nur die schwarze Version und die Version in natürlichem Titan anschauen, ich habe […]1. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->