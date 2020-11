Samsung Galaxy S30: Event wohl am 14. Januar 2021

Wir haben nun schon von mehreren Quellen gehört, dass Samsung das neue S-Lineup der Galaxy-Reihe früher vorstellen wird. Es ist weiterhin unklar, ob es ein Galaxy S21 oder Galaxy S30 gibt, aber der Januar scheint als Termin sicher.

Nun hat Jon Prosser sogar ein ganz konkretes Datum in den Raum geworfen: 14. Januar 2021. An diesem Tag wird angeblich auch der Vorverkauf starten und der Marktstart ist dann bereits am 29. Januar. So früh gab es das Galaxy-Flaggschiff noch nie, die Ankündigung fand bisher immer Mitte/Ende Februar statt.

Jon spricht von drei Modellen und 6 Farben. Wobei ich davon ausgehe, dass nicht alle Farben in allen Märkten verfügbar sein werden. Deutschland bekommt oft nur eine Auswahl an Farben. Das S20-Lineup startete übrigens erst im März bei uns, das S30-Lineup könnte somit bereits über einen Monat früher kommen.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀 Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021 Launch: January 29, 2021 Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

