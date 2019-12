Samsung Galaxy S9: Update auf Android 10 kurz vor dem Release

Samsung scheint sich auf den Release von Android 10 für das Galaxy S9 und Galaxy S9+ vorzubereiten. Die Beta wird nun seit knapp einem Monat getestet und hat gute Fortschritte seit dem gemacht, man rechnet im Januar mit dem Release. Womöglich wird es also schon kommende Woche losgehen.

Aktuell wird nochmal eine neue Beta verteilt, die wirklich viele Bugs schließt und das gab es beim Samsung Galaxy S10 ebenfalls kurz vor dem Release der finalen Version. Ich vermute, dass das aktuelle Update sogar die finale Version sein könnte und bald verteilt wird, wenn keine Fehler mehr gefunden werden.

-->

Ich will mich da noch nicht festlegen, aber ich rechne in den kommenden zwei Wochen mit dem Rollout von Android 10 beim Galaxy S9. Womöglich schon in der kommenden Woche, denn zwischen dem letzten großen Update und dem Rollout lagen beim Galaxy S10 auch nur knapp 5 Tage. Wer weiß, vielleicht möchte man bei Samsung die ersten S9-Nutzer sogar noch 2019 mit Android 10 versorgen.

Samsung Galaxy Buds+ bestätigt Samsung brachte im Frühjahr die Galaxy Buds auf den Markt, die ich besser als erwartet fand und bei denen nun eine Neuauflage im Raum steht. Vor ein paar Tagen haben wir bereits von den Samsung Galaxy Buds+ in einem Leak…20. Dezember 2019 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->