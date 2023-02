Samsung Galaxy Tab S9: Flaggschiff-Tablet soll IP-Zertifizierung bieten

Bei Smartphones sind wir die IP-Zertifizierung seit Jahren gewohnt und selbst die günstigeren Modelle in der Mittelklasse haben das so langsam. Eine Zertifizierung bedeutet, dass die Geräte in einem Verfahren getestet werden und man schaut, ob sie Wasser und Staub abhalten können. Eine Garantie ist das allerdings nicht.

Doch in einer gewissen Preisklasse kann man so eine IP-Zertifizierung schon von den Marken verlangen, auch wenn sich selbst heute noch ein paar Hersteller die Kosten sparen. Samsung gehört nicht dazu und bietet das sogar schon in der eher günstigen A-Klasse an. Und in diesem Jahr sind dann wohl auch die Tablets dran.

Samsung Galaxy Tab S9 mit IP67-Schutz

Wie SamMobile berichtet, soll das Samsung Galaxy Tab S9 eine IP67-Zertifizierung haben, was „staubdicht“ (6) und „Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen“ (7) bedeutet. Es gibt zwar schon Tablets von Samsung, die das haben, aber das waren bisher immer Active-Modelle. Die normalen Tabs hatten sowas bisher noch nicht.

Finde ich gut, sowas vermisse ich beim Apple iPad tatsächlich. Ja, es kommt nicht so oft wie ein Smartphone in die Gefahr von Wasser, aber es kommt immer mal wieder vor, dass ich es von einem Tisch weglege, weil doch eine gewisse Angst mitschwingt, dass ein Glas umfällt. Eine IP67-Zertifizierung würde also helfen.

Die Galaxy Tab S8-Reihe wurde letztes Jahr im Februar vorgestellt, allerdings gibt es hier nicht jedes Jahr ein neues Modell, in der Regel sind es 1,5 Jahre. Die Galaxy Tab S7-Reihe kam zum Beispiel im August 2020. Daher gehe ich davon aus, dass wir die Galaxy Tab S9-Reihe im August 2023 mit den neuen Foldables sehen.

