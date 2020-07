Samsung Galaxy Watch 3: Spezifikationen und Unboxing

Samsung wird am 5. August eine neue Smartwatch zeigen und wie wir wissen, steht die Galaxy Watch 3 für das Weihnachtsgeschäft an. Es gab in den letzten Wochen zahlreiche Leaks und WinFuture hat nun die Spezifikationen geliefert.

Samsung Galaxy Watch 3 mit 41 und 46 mm

Es wird zwei Versionen geben, einmal 41 mm mit 1,2 Zoll und dann 46 mm mit 1,4 Zoll. In beiden Fällen gibt es ein OLED-Panel mit 360 x 360 Pixel und Gorilla Glass DX. Unter der Haube werkelt der Exynos 9110 und dazu gibt es 1 GB RAM.

Beim internen Speicher sprechen wir über 8 GB und ausgeliefert wird die Samsung Galaxy Watch 3 mit Tizen 5.5. Natürlich gibt es die üblichen Standards wie NFC und Bluetooth 5 und eine IP68-Zertifizierung hat man auch erhalten.

Preise haben wir noch keine, dafür aber ein weiteres Video der Smartwatch. Dieses Mal gibt es ein Unboxing der Samsung Galaxy Watch 3, da erste Händler bereits Modelle erhalten haben. Marktstart dürfte also direkt nach dem Event sein.

Video: Samsung Galaxy Watch 3 Unboxing

