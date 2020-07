Samsung: Teaser zeigt die Neuheiten

Samsung hat zum Unpacked-Event am 5. August geladen und es steht einiges auf dem Plan. Das neue Flip mit 5G hat man zwar schon gezeigt, aber die restlichen Produkte dürfte es auf dem Event zu sehen geben. Heute hat man einen neuen Teaser auf veröffentlicht und dort sieht man am Ende dieses Bild:

Ich fasse das mal kurz zusammen. Auf der linken Seite sehen wir sicher das neue Samsung Galaxy Tab S7 im Hintergrund und davor gibt es die neuen Samsung Galaxy Buds Live und die neue Samsung Galaxy Watch 3 zu sehen.

Auf der rechten Seite sehen wir das neue Note, welches auch als Ultra-Version auf den Markt kommen wird (Beitragsbild) und daneben das neue Samsung Galaxy Z Flip 2, also den Nachfolger vom Samsung Galaxy Fold von 2019.

Da steht also einiges auf dem Plan für den 5. August und Samsung streut seine neuen Geräte nicht, sondern packt fast alles in eine große Ankündigung (da man in diesem Jahr auch nicht auf der IFA 2020 in Berlin vertreten sein wird).

