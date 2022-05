Das ist das Samsung Galaxy Z Flip 4

Ich habe es mir nach den Renderbildern des Samsung Galaxy Z Fold 4 schon ein bisschen gedacht und tatsächlich hat OnLeaks auch das Samsung Galaxy Z Flip 4 parat. In diesem Fall hat er die Renderbilder übrigens an 91mobiles verkauft.

Auf den ersten Blick kann ich keinen großen Unterschied im Vergleich zur aktuellen Flip-Version erkennen, die Neuerungen findet man also wohl eher unter der Haube. Und ich wette, dass Samsung in diesem Jahr lieber den Preis etwas drücken will.

Video: Design des Samsung Galaxy Z Flip 4

