Samsung hat Datum für neues Galaxy-Flaggschiff festgelegt

Vor ein paar Wochen war schon zu hören, dass Samsung das Galaxy S24-Lineup im Januar zeigen möchte und mittlerweile haben wir ein konkretes Datum: Es wird er 17. Januar. Das berichtet eine Quelle aus Südkorea, das behauptet Max und dieses Datum habe ich auch schon gehört. In etwa zwei Monaten geht es also fast los.

Damit zieht Samsung die Ankündigung um einige Tage vor, denn das Galaxy S23-Lineup wurde Anfang Februar gezeigt und das Galaxy S22-Lineup sogar erst Mitte Februar. Allerdings ist Mitte Januar nicht ungewöhnlich für Samsung, denn beim Galaxy S21-Lineup gab es die große Ankündigung schon am 14. Januar 2021.

Samsung Galaxy S: Warum wandert das Datum?

Ich weiß nicht, warum Samsung bei der Ankündigung so sehr schwankt, aber es gibt einen Grund, warum man das Datum in den letzten Jahren wieder vorgezogen hat. In China zeigt die Konkurrenz ihre Flaggschiffe mittlerweile im alten Jahr und wer weiß, vielleicht wird Samsung das Galaxy S-Lineup irgendwann auch vorziehen.

Es hat mich schon immer gewundert, warum man „nur“ die Note- oder Fold-Reihe für das Weihnachtsgeschäft parat hat, die wichtige Galaxy S-Reihe aber ganz kurz nach dem Weihnachtsgeschäft und in einer Zeit kommt, in der die Technik oft eine kleine Pause einlegt und etwas abflacht. Januar ist nicht der beste Tech-Monat.

