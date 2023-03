Samsung in der Kritik: Große Debatte um Mond-Foto

Kann man mit einem Smartphone ein scharfes Bild von einem Mond machen? Ein Szenario, welches tatsächlich schon häufiger für Werbung genutzt wurde. So auch beim Samsung Galaxy S23 Ultra wieder. Doch dieses Mal eskalierte es doch etwas.

Auslöser war dieser Beitrag bei Reddit, der Samsung unterstellte, dass das Fake sei. Und er ging so schnell durch die Decke, dass viele Medien reagierten und sogar Marques Brownlee ein Video dazu veröffentlichte. Samsung musste also reagieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass es solche Vorwürfe gab und der neue Blogeintrag von Samsung wurde gefühlt nur auf Englisch übersetzt, es gab diesen aber schon so ähnlich in der Heimatsprache. Samsung erklärt die Entstehung der Mond-Fotos.

Was ist ein Fake und was ist echt?

Ist das scharfe Fotos des Mondes ein Fake? Ja. Und nein. Samsung spricht von einem „Scene Optimizer“ und am Ende des Tages regelt das die Software. Wenn man jedoch sagt, dass das ein Fake ist, dann sind eigentlich alle Fotos ein Fake.

Jedes Foto, welches ich mit dem Smartphone mache, durchläuft einen Prozess, bei dem die Marken via Software alles herausholen. Es gibt sogar eigene Chips, die sich nur um die Kamera kümmern. Jedes Foto in eurer Galerie ist also „bearbeitet“.

Man kann natürlich darüber streiten, ab wann es ein Fake ist, aber es sollte jedem klar sein, dass ein so kleiner Sensor bei Nacht mit einem digitalen Zoom kein so scharfes Foto von einem Mond macht. Der Einsatz von Software ist doch logisch.

Am Ende liegt es natürlich an euch, wo die Grenze für einen Fake liegt, aber für mich sind diese ganzen Marketing-Beispiele sowieso nebensächlich. Wir leben im KI-Zeitalter, ein etwas schärferes Bild von einem Mond beeindruckt da nicht mehr.

Roborock S8 im Angebot: Neuer Saugroboter ab heute erhältlich Letzte Woche ging mein Testbericht zum Roborock S8 online und es kam die Frage auf, wann der Saugroboter denn überhaupt kommt. Mitte März war bisher bekannt, aber dann gab es […]16. März 2023 JETZT LESEN →

-->