Samsung könnte Android-Updates in Europa bald schneller verteilen

Samsung hat sich in den letzten Jahren gewandelt und ist mittlerweile einer der besten Android-Hersteller, wenn es um Updates geht. Man ist einer der schnellsten Anbieter, bietet lange Support und versorgt auch gerne mal günstige Modelle.

Einheitliche Samsung-Firmware für Europa

Einen Nachteil gibt es in Europa allerdings: Jedes Land hat eine eigene Firmware. Das soll sich in diesem Jahr ändern, denn man möchte eine EU-Firmware einführen. Und das könnte am Ende dazu führen, dass Android-Updates zügiger kommen.

-->

Den Anfang wird wohl die S22-Reihe kommenden Monat machen, gefolgt von ein paar neuen A-Modellen. Langfristig könnte Samsung nach und nach alle Geräte auf die neue Firmware umstellen. Wobei man dabei eine Sache beachten sollte.

Die Quelle ist zuverlässig, da habe ich keine Zweifel. Doch das „könnte“ in diesem Beitrag ist wichtig. Selbst wenn dieser Schritt kommt, dann heißt das nicht, dass die Updates wirklich schneller kommen. Mal schauen, ob man das kommenden Monat auf dem Event erwähnt, vielleicht ist das ja auch ein Pluspunkt für Europa.

Android 13: Leak verrät wohl zwei weitere Neuerungen Diese Woche haben wir über die ersten Details bezüglich Android 13 berichtet und wie erwartet sind mittlerweile neue Details bekannt geworden. Es sieht wirklich so aus, als ob Android Police einen aktiven Zugriff auf eine Preview von Google hat. Dazu…13. Januar 2022 JETZT LESEN →

-->