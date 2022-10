Samsung lizenziert Tizen OS an andere TV-Hersteller

Bei Android TV ist man es gewohnt, dass einem die Oberfläche hier und da bei den Smart TVs begegnet. Tizen ist bisher aber ein OS für die Smart TVs von Samsung, was man selbst entwickelt. Doch Samsung möchte jetzt einen Schritt weitergehen.

Weitere TV-Hersteller nutzen bald Tizen OS

Man hat heute bestätigt, dass noch in diesem Jahr erste Smart TVs mit Tizen OS von Drittanbietern kommen werden, darunter sind Marken wie Atmaca, HKC und Tempo. Der Fokus liegt nicht auf Europa, aber es sind europäische Länder dabei.

Samsung nennt Spanien und Großbritannien in der Liste der ersten Länder, es wäre also durchaus möglich, dass wir Tizen OS auch bald bei uns auf anderen Smart TVs sehen werden. Laut Samsung nutzen etwa 200 Millionen Menschen in 197 Ländern aktuell Tizen OS, man geht jetzt natürlich davon aus, dass das bald mehr werden.

Ein interessanter Schritt von Samsung, den man sich womöglich auch bei LG letztes Jahr abgeschaut hat. Die haben sich nämlich schon 2021 dazu entschieden, dass sie webOS lizenzieren werden. So kann man etwas Geld verdienen und baut einen größeren Marktanteil für die eigenen Dienste auf, die es nämlich bei Tizen OS gibt.

